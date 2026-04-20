Manchester City a dominé Arsenal (2-1), dimanche à l’Etihad Stadium, lors de la 33e journée de Premier League. Ce succès permet aux Citizens de revenir à trois points du leader, tout en conservant un match en retard à disputer.

Cherki lance City, Havertz répond immédiatement

Manchester City a ouvert le score à la 16e minute grâce à un but en solitaire de Rayan Cherki. Mais Arsenal a réagi rapidement. Deux minutes plus tard, une erreur du gardien Gianluigi Donnarumma a permis à Kai Havertz d’égaliser (18e).

Les deux équipes se sont ainsi neutralisées jusqu’à la pause.

Haaland fait la différence en seconde période

Au retour des vestiaires, Manchester City a repris l’avantage. Erling Haaland a inscrit le but décisif à la 64e minute, offrant la victoire aux siens.

Ce succès rapproche City d’Arsenal au classement et relance l’incertitude dans la course au titre à cinq journées de la fin.

Un classement resserré en tête

Arsenal reste en tête avec 70 points après 33 matchs. Manchester City suit avec 67 points, mais compte un match en moins.

Manchester United complète le podium avec 58 points, à égalité avec Aston Villa, tandis que Liverpool occupe la 5e place avec 55 points.

Résultats de la 33e journée

Samedi 18 avril :

Brentford – Fulham : 0-0

Leeds United – Wolverhampton : 3-0

Newcastle – Bournemouth : 1-2

Tottenham – Brighton : 2-2

Chelsea – Manchester United : 0-1

Dimanche 19 avril :

Everton – Liverpool : 1-2

Nottingham Forest – Burnley : 4-1

Aston Villa – Sunderland : 4-3

Manchester City – Arsenal : 2-1

Lundi 20 avril :

Crystal Palace – West Ham