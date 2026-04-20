En mars 2026, l’inflation en Tunisie s’est stabilisée à 5,0% (INS), signalant un répit. Cependant, l’économie reste vulnérable en raison d’un déficit commercial structurel de -5232,7 MD au premier trimestre, creusé par un déficit énergétique massif de -2990,4 MD. La faible croissance en Zone Euro (0,9%), destination de 71,5% des exportations tunisiennes, limite les perspectives de reprise durable, projetée à 2,1% par le FMI pour 2026.

RISK MATRIX

Risque Probabilité WMC Impact Tunisie Lecture opérationnelle Rebond pétrolier / nouvel incident sur Hormuz 40% Très élevé Le FMI estime qu’un scénario adverse ferait tomber la croissance mondiale à 2,5% et monter l’inflation à 5,4%; la séance du Golfe du 19 avril montre que la normalisation géopolitique reste fragile. Fed “higher for longer” plus ferme que prévu 55% Élevé La Fed maintient 3,50%-3,75%; Williams et Musalem signalent déjà des pressions inflationnistes liées à l’énergie, même si Waller laisse ouverte une fenêtre de baisse en cas de détente rapide. Demande européenne molle 60% Élevé La BCE projette 0,9% de croissance en 2026; Reuters rapporte une estimation IMF à 1,1% pour la zone euro. Or 71,5% des exportations tunisiennes vont vers l’UE. Dégradation du commerce extérieur tunisien 65% Très élevé Le déficit commercial T1 atteint -5.232,7 MD, dont -2.990,4 MD pour l’énergie; le choc externe se transmet donc très vite à la balance des paiements. Compression de l’investissement domestique 50% Moyen à élevé L’économie tunisienne tourne avec une croissance de 2,7% au T4 2025, un chômage de 15,2% et un TMM à 6,99%, soit une combinaison peu favorable à une accélération rapide du cycle privé.

WMC DATA TERMINAL

WORLD 2026 GROWTH: 3,1% — IMF, WEO du 14 avril 2026.

WORLD 2026 INFLATION: 4,4% — IMF, Executive Summary d’avril 2026.

WORLD ADVERSE SCENARIO: croissance 2,5% / inflation 5,4%.

FED FUNDS TARGET RANGE: 3,50%-3,75% — FOMC du 18 mars 2026.

ECB DEPOSIT RATE: 2,00% — décision du 19 mars 2026.

ECB 2026 GROWTH BASELINE: 0,9% — staff projections incorporant l’information jusqu’au 11 mars.

ECB 2026 HEADLINE INFLATION: 2,6%.

TUNISIA CPI (MARCH 2026): 5,0% — INS, publié le 5 avril 2026.

TUNISIA CORE CPI (MARCH 2026): 4,6%.

TUNISIA MONTHLY CPI CHANGE (MARCH): +1,0%.

TUNISIA EXPORTS (Q1 2026): 16 266,8 MD.

TUNISIA IMPORTS (Q1 2026): 21 499,5 MD.

TUNISIA TRADE DEFICIT (Q1 2026): -5 232,7 MD.

TUNISIA COVER RATIO (Q1 2026): 75,7%.

TUNISIA ENERGY DEFICIT (Q1 2026): -2 990,4 MD.

TUNISIA EXPORTS TO EU (Q1 2026): 71,5% du total.

TUNISIA GDP GROWTH (T4 2025): 2,7% — INS.

TUNISIA UNEMPLOYMENT (T4 2025): 15,2% — INS.

TUNISIA TMM (MARCH 2026): 6,99% — BCT/OIF.

IMF TUNISIA 2026 GROWTH FORECAST: 2,1%.

IMF TUNISIA 2026 CPI FORECAST: 6,5%.

SCORE IA

Le score WMC agrège quatre blocs: dynamique mondiale, risque inflationniste, conditions financières et vulnérabilité tunisienne. La matrice de départ est aujourd’hui marquée par un FMI plus prudent, des banques centrales toujours restrictives, et une Tunisie qui désinflationne mais reste exposée à l’énergie et à l’Europe.

Score global WMC: 58/100

Signal: stabilisation fragile, non consolidation

Croissance mondiale : 46/100

: 46/100 Risque inflationniste global : 69/100

: 69/100 Appétit de marché : 74/100

: 74/100 Résilience macro Tunisie : 54/100

: 54/100 Risque externe Tunisie: 72/100

Lecture: les marchés vont plus vite que la macro; la Tunisie va mieux sur les prix que sur les volumes.

WMC RADAR SYNTHESIS

Le radar du jour envoie un message à deux étages. À l’étage global, les investisseurs achètent la détente, mais les institutions achètent encore la prudence. À l’étage tunisien, l’inflation devient enfin moins agressive, mais la croissance demeure trop faible et le commerce extérieur trop dépendant de l’énergie et de l’Europe pour parler de normalisation durable. La variable reine des prochaines séances n’est donc ni le S&P 500 ni même l’or: c’est l’ancrage réel de la détente énergétique. Tant que ce point n’est pas verrouillé, la Tunisie reste en régime de vigilance macro élevée.

CHIFFRES CLÉS Inflation Tunisie mars 2026 : 5, 0% (INS)

Déficit commercial Tunisie T1 2026 : -5 232, 7 MD

Déficit énergétique Tunisie T1 2026 : -2 990, 4 MD

Part des exportations tunisiennes vers l’UE : 71, 5%

Score global WMC : 58/100 (“stabilisation fragile”)