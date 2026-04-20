Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) vient d’annoncer la publication du Guide de décarbonation des portefeuilles des institutions financières, accompagné d’une note sur les enjeux des émissions financées et des plans de transition, et d’une liste des activités économiques éligibles à la taxonomie climatique en Tunisie.

Ce guide conçu pour doter le secteur bancaire et financier d’un référentiel méthodologique adapté au contexte national, poursuit, principalement, trois objectifs à savoir accompagner les institutions financières dans la réduction de leurs émissions carbone financées, fournir des outils et recommandations pour comprendre et agir en matière de décarbonation et offrir des orientations spécifiques pour adapter les approches globales au contexte tunisien, a précisé le CBF.

Dans un contexte où les exigences internationales en matière de finance durable se renforcent et où l’alignement des flux financiers avec les objectifs de l’Accord de Paris devient essentiel, le CBF, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Ministère de l’Environnement publient conjointement le guide pour accompagner le secteur bancaire et financier dans sa transition vers une économie bas-carbone.

La décarbonation fait référence au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment le dioxyde de carbone (CO₂), provenant des activités humaines. Dans le secteur financier, elle consiste principalement à aligner les portefeuilles d’investissement et de financement sur des objectifs climatiques globaux, comme ceux définis par l’Accord de Paris. Cet alignement est crucial, car les institutions financières jouent un rôle central en orientant les flux de capitaux vers des activités économiques faibles en carbone.

Les institutions financières tunisiennes ont une opportunité majeure à saisir pour accélérer la transition énergétique du pays. Des investissements stratégiques dans les énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire, pourraient réduire la dépendance énergétique, renforcer la résilience économique et aligner le pays sur les objectifs de l’Accord de Paris.