La 35ème édition du Mois du Patrimoine a débuté samedi à Tozeur par une conférence scientifique sur le thème du patrimoine et de l’art de l’architecture, réunissant des architectes et des experts en patrimoine pour discuter des défis liés à la préservation des anciennes villes de la région du Jerid.

L’événement est organisé par la Délégation régionale des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine (INP), sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles. Cette 35e édition se déroule du 18 avril au 18 mai 2026 dans les divers gouvernorats, sous le thème “Patrimoine et Architecture”.

La conférence a abordé les menaces qui pèsent sur des villes comme Ouled el Hadef (Médina de Tozeur) et la vieille ville de Nefta (située à 23 km de Tozeur), qui partagent des caractéristiques architecturales similaires.

Les intervenants ont, selon la correspondante de l’agence TAP à Tozeur, souligné l’importance de préserver l’utilisation de la brique locale et du bois de palmier, éléments essentiels du patrimoine architectural de la région. Parmi les défis soulevés figuraient l’utilisation de matériaux modernes non adaptés aux structures anciennes, l’installation de portes métalliques, ainsi que les effets des phénomènes naturels tels que l’érosion et les infiltrations d’eau.

Les discussions ont également porté sur l’importance de restaurer rapidement les centres urbains anciens de Nefta, notamment les quartiers d’Ouled Chérif et Alqama, pour lesquels la municipalité attend encore l’approbation du projet de réhabilitation. Les intervenants ont souligné la nécessité d’une gestion améliorée de ces sites, avertissant que leur négligence pourrait entraîner leur dégradation irréversible.

Il a été particulièrement recommandé de simplifier les procédures auprès du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que de l’INP, afin de permettre la transformation de certaines anciennes habitations en maisons d’hôtes ou en espaces culturels et touristiques.

La déléguée régionale des Affaires culturelles, Rania Abid, a insisté sur l’importance de l’engagement de toutes les parties prenantes pour assurer la préservation du patrimoine architectural.

Elle a également souligné l’importance du soutien aux artisans locaux pour maintenir les savoir-faire traditionnels. À cet égard, elle a mentionné une exposition artisanale consacrée à la brique locale et à la décoration en bois de palmier, organisée en partenariat avec la Délégation régionale des Affaires culturelles et le Commissariat Régional de l’Artisanat de Tozeur, relevant du ministère du Tourisme.

Les festivités se poursuivront jusqu’au 18 mai, avec diverses manifestations culturelles à travers les délégations du gouvernorat, incluant des expositions, des conférences et des ateliers. Une plateforme électronique sera prochainement lancée pour recueillir les avis du public sur les moyens de préserver et de développer l’architecture locale.

Le programme inclut également une résidence artistique en collaboration avec la Maison de la Culture Mustapha Khraief de Nefta et l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gafsa (ISAMGF). Des projets de cartographie culturelle et patrimoniale sont également en cours.