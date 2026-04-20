L’Agence foncière industrielle (AFI) a récemment conclu des accords de coopération avec trois établissements universitaires tunisiens, en l’occurrence l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC) et l’École supérieure privée d’ingénierie et de technologie (ESPRIT).

Ces accords visent à impliquer pleinement le milieu universitaire dans la dynamique de l’écosystème industriel national, à travers la recherche appliquée, l’accueil de stagiaires qualifiés, l’encadrement de projets de fin d’études ainsi que la transformation numérique des services fonciers.

Annoncés sur les canaux officiels de l’AFI, ces partenariats reposent sur des actions claires et structurantes, notamment l’intégration d’étudiants en stages, la supervision de projets de fin d’études (PFE) et l’accompagnement de travaux de recherche appliquée liés à la gestion foncière et à la digitalisation.

Les accords prévoient également l’organisation de séminaires et de colloques conjoints, ainsi que la création d’équipes mixtes (étudiants-cadres) chargées de proposer des solutions innovantes aux défis rencontrés dans les zones industrielles.

Ces conventions s’inscrivent dans la vision de l’AFI d’ouvrir ses structures au monde académique et de faire de l’université un partenaire actif de la modernisation industrielle. L’objectif ultime est d’ancrer une culture de l’innovation au sein de l’agence et d’orienter la recherche scientifique vers les besoins concrets du tissu économique national, renforçant ainsi la compétitivité et la durabilité du parc industriel tunisien.