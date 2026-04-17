L’Espérance sportive de Tunis a remporté le Game 1 de la finale du championnat de la Nationale A de volley-ball face à l’Étoile du Sahel. La rencontre s’est jouée vendredi à la salle Mohamed Zouaoui à Tunis et s’est conclue sur le score de 3-2 (25-15, 23-25, 25-16, 23-25, 15-12).

Cette première manche lance une finale disputée, où les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu’au tie-break.

Un match en cinq sets très équilibré

La rencontre a basculé à plusieurs reprises. L’Espérance ST a pris le premier set (25-15) en imposant son rythme d’entrée. L’Étoile du Sahel a répondu dans le deuxième set (23-25), relançant complètement le match.

Les Sang et Or ont repris l’avantage dans la troisième manche (25-16), avant que l’ES Sahel n’égalise de nouveau dans le quatrième set (23-25). Le match s’est finalement décidé au cinquième set, remporté par l’Espérance ST 15-12.

Une finale qui s’installe dans la durée

Avec cette victoire, l’Espérance ST prend l’avantage dans la série. Le championnat se joue au meilleur des cinq matchs. La première équipe qui atteint trois victoires est sacrée championne.

Le Game 2 est programmé mercredi prochain, à la salle Mohamed Zouaoui, à partir de 17h. Les deux équipes se retrouveront donc sur le même parquet pour une nouvelle confrontation décisive.

Deux parcours solides jusqu’à la finale

L’Espérance de Tunis s’est qualifiée pour cette finale en éliminant le CS Sfaxien. De son côté, l’Étoile du Sahel a décroché son billet en dominant le MS Bousalem.

La série promet un affrontement serré entre deux formations habituées aux grandes affiches du volley-ball national.