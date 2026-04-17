Des rencontres professionnelles B to B multisectorielles, seront organisées, les 17 et 18 juin 2026 à la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en marge de la tenue de l’évènement International « NEVA BUYERS WEEK 2026 ».

Dans un communiqué publié jeudi, le CEPEX a appelé les entreprises tunisiennes souhaitant participer à ces rencontres B2B à confirmer leur participation au plus tard le vendredi 1ᵉʳ mai 2026, en cliquant sur ce lien.

Une sélection sur dossiers sera réalisée par les organisateurs russes à la réception de toutes les demandes de participation.

Chaque participant bénéficiera, au cours des deux jours de l’événement, d’un programme de rencontres comprenant 15 à 20 rencontres B2B ciblées avec des acheteurs russes.

Les produits éligibles pour cet événement sont les produits alimentaires (confiserie, pâtes et sauces alimentaires, huiles d’olive, fruits secs, snacks, jus), les produits bio, les produits non alimentaires (produits ménagers: vaisselles en plastique ou en bois d’olivier, produits chimiques, articles de décoration) et des produits hygiéniques (cotons tiges, papier essuie tout…) ainsi que des produits cosmétiques à base d’ingrédients naturels.

“NEVA BUYERS WEEK 2026”, qui se tiendra du 17 au 18 juin est un évènement important, Il est programmé sous la forme de contacts commerciaux directs entre les fournisseurs de biens de consommation et les chaînes de vente au détail des grandes surfaces, des restaurants et des plateformes de vente en ligne en Russie.