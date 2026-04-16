Les quarts de finale de la Ligue des champions ont livré leur verdict après les matchs retour disputés mardi et mercredi. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid et Arsenal se qualifient pour le dernier carré.

Le PSG confirme, le Barça éliminé malgré sa victoire

Le Paris Saint-Germain s’est imposé à Liverpool (2-0), confirmant son succès acquis à l’aller sur le même score. Le club parisien valide ainsi sa qualification avec autorité.

Dans l’autre rencontre de mardi, le FC Barcelone a battu l’Atlético de Madrid (2-1) au