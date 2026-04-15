Le secrétaire d’État tunisien aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu mardi à Tunis avec l’ambassadeur du Royaume-Uni, Roderick Drummond, des développements de la situation au Moyen-Orient et des perspectives de coopération bilatérale, selon un communiqué.

Lors de cette rencontre, le responsable tunisien a insisté sur la nécessité de mobiliser les efforts internationaux pour désamorcer la crise dans la région, réduire les tensions et privilégier le dialogue afin d’éviter une escalade aux répercussions potentiellement graves sur la sécurité, la paix et l’économie mondiale.

Il a également réaffirmé la solidité des relations d’amitié entre la Tunisie et le Royaume-Uni, soulignant l’importance accordée par Tunis au renforcement de la coopération bilatérale.

Les échanges ont porté sur plusieurs secteurs clés, notamment le commerce, l’investissement, les énergies renouvelables, ainsi que l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

De son côté, le diplomate britannique a salué la qualité des relations entre les deux pays et exprimé la volonté de Londres de poursuivre les efforts en vue de consolider ce partenariat et de donner un nouvel élan aux échéances bilatérales à venir.