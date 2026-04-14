Le Conseil du Marché Financier (CMF) accueillera les travaux de la 20ᵉ réunion annuelle de l’Union des autorités arabes des marchés financiers, qui se tiendra à distance, le mercredi 22 avril 2026, et ce, dans le cadre de son rôle en matière de renforcement de la coopération régionale et de la coordination entre les autorités de régulation arabes.

Selon le CMF, cette initiative illustre, ainsi, le rôle central du conseil dans son environnement régional, à travers sa contribution active au développement des mécanismes de concertation entre les régulateurs et à la promotion du rapprochement des cadres législatifs et réglementaires des marchés financiers arabes.

La réunion devrait rassembler les présidents et représentants de 16 autorités membres, en charge de la régulation des marchés financiers en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Liban, au Qatar, en Jordanie, en Arabie saoudite, au Sultanat d’Oman, au Koweït, en Palestine, en Libye, en Syrie, en Irak, aux Émirats arabes Unis ainsi qu’au sein du centre financier international de Dubaï. Ceci confirme, selon le CMF, l’importance de ce rendez-vous annuel en tant qu’espace institutionnel d’échange d’expériences et d’examen des voies d’amélioration de la régulation des marchés, dans le respect des principes de transparence, d’efficience et de gouvernance.

Des représentants de la place financière algérienne ainsi que de son autorité de régulation seront accueillis en présentiel au siège du CMF, traduisant la qualité des relations de coopération bilatérale et conférant une dimension opérationnelle à cette réunion organisée à distance.

Cette rencontre constitue, également, une opportunité de valoriser l’expérience tunisienne en matière de régulation des marchés financiers, notamment les réformes engagées en faveur du renforcement de la gouvernance des entreprises, de la protection des investisseurs et de la promotion de la transparence.

À cette occasion, le CMF réaffirme son engagement à soutenir la coopération arabe et à contribuer au développement des marchés financiers, en vue de renforcer leur rôle dans le financement de l’économie et la promotion d’une croissance durable.

Constituée en 2007, l’Union des autorités arabes des marchés financiers, est une organisation internationale à vocation régionale et regroupant la majorité des autorités arabes de régulation financière.

Elle a pour objectifs le développement des investissements bilatéraux et le resserrement des liens de coopération à travers le renforcement du cadre juridique et organisationnel des marchés financiers arabes afin de promouvoir la transparence et sauvegarder les droits des investisseurs conformément aux meilleures normes internationales.