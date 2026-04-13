Alors que la Tunisie tente de projeter une image de stabilité économique — portée par une bourse en hausse et de nouveaux projets structurants — elle reste suspendue aux soubresauts d’un monde instable. Le blocage des négociations entre Washington et Téhéran rappelle brutalement une réalité : l’économie tunisienne n’est pas seulement fragile, elle est profondément exposée.

Le Pouls de la Tunisie : une économie sous tension permanente

Les cinq signaux de la semaine dessinent une ligne claire : la Tunisie avance… mais sur un fil.

Le premier constat est structurel. Comme le souligne l’analyse sur la dépendance aux chocs extérieurs , le pays subit une accumulation de crises depuis 2020 — pandémie, guerre en Ukraine, blocage du FMI, dérèglement climatique — sans réelle capacité d’absorption. L’économie tunisienne n’amortit plus : elle encaisse.

Face à cette vulnérabilité, des tentatives émergent. Le projet de zones franches aux frontières incarne une volonté de transformation. Passer du transit informel à l’intégration industrielle est une idée forte. Mais elle reste embryonnaire, lente, et surtout dépendante d’une exécution administrative encore incertaine.

Dans le même temps, la Libye apparaît comme un paradoxe stratégique : un “demi-État” instable… mais un marché clé. La Tunisie pourrait y trouver un relais de croissance et une alternative énergétique. Encore faut-il une diplomatie économique proactive — aujourd’hui absente.

Sur le front financier, la performance du Tunindex (+15,9% YTD) donne l’illusion d’un marché dynamique. Mais derrière cette hausse, la réalité est plus nuancée : concentration des flux, domination des grandes capitalisations, et faible diffusion sectorielle. Autrement dit, une croissance boursière sans profondeur économique.

Enfin, le signal global du gaspillage alimentaire rappelle une autre faille : celle d’un modèle économique inefficace. Jeter plus d’un milliard de repas par jour à l’échelle mondiale pendant que les prix alimentaires explosent traduit une désorganisation systémique… dont la Tunisie subit les conséquences via l’inflation importée.

👉 Lecture globale : la Tunisie ne manque pas d’idées, mais souffre d’un déficit d’exécution, de coordination et de vision stratégique.