Le cumul des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des fragilités structurelles internes place l’économie tunisienne devant une « zone de vérité ». Entre un surendettement record des ménages et une nécessaire refonte du modèle industriel, le pays n’a plus le luxe de la gestion administrative : il doit choisir la transformation radicale.

Un modèle productif à l’épreuve des détroits

L’escalade des tensions en mer Rouge et autour du détroit d’Ormuz n’est plus un bruit de fond pour Tunis. Pour une économie importatrice nette, la menace sur les routes maritimes se traduit immédiatement par une inflation importée et un renchérissement des coûts logistiques. Cette vulnérabilité énergétique et monétaire rappelle que les « rustines » ne suffisent plus.

La baisse de 16 % du déficit énergétique constatée en janvier 2026, bien qu’encourageante, reste précaire. Elle dépend étroitement des cours du Brent et de la parité dollar/dinar. Sans une souveraineté énergétique réelle, toute embellie conjoncturelle demeure à la merci d’un nouveau cycle de turbulences mondiales.

Le paradoxe financier : Épargne dormante et ménages asphyxiés

Le paysage financier tunisien expose une contradiction majeure. D’un côté, le secteur des assurances ne pèse que 2,3 % à 2,5 % du PIB, révélant une épargne longue sous-mobilisée par une réglementation rigide. De l’autre, la dette des ménages culmine à 32,162 milliards de dinars.

Ce surendettement, principalement constitué de crédits de consommation, ne finance pas l’investissement mais la survie quotidienne. Le ratio de fragilité budgétaire souligne une réalité amère : une partie croissante de la population s’épuise à maintenir un pouvoir d’achat par l’emprunt, limitant ainsi les capacités de relance par la demande.

La stratégie défensive de la BCT : Un bouclier à double tranchant

La circulaire BCT 2026-4, limitant le financement des importations non prioritaires, illustre la priorité absolue du régulateur : la sanctuarisation des réserves de change. Si cette rigueur protège le dinar à court terme, elle agit comme un révélateur de faiblesse. Filtrer la consommation faute de devises souligne l’urgence de passer d’une logique d’économie de devises à une stratégie agressive de génération de valeur à l’export.

Vers une industrie 4.0 et agile

La solution réside dans la densification des clusters industriels. La Tunisie doit cesser d’être une base “low-cost” pour devenir une plateforme de spécialisation agile, capable de capter les relocalisations européennes. L’enjeu est de relier enfin l’université, la finance et les territoires pour éviter une modernisation à deux vitesses. En 2026, la résilience ne se décrète pas, elle se construit par la cohérence entre politiques industrielle, énergétique et sociale.