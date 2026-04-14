À mi-parcours de la compétition boursière, la séance du 13 avril agit comme un révélateur. Alors que le Tunindex aligne un nouveau sommet annuel, la dispersion des performances individuelles s’accroit. Face à ce constat, une seule option s’impose : l’arbitrage offensif pour recoller au peloton de tête.

Le marché actions tunisien avance, mais tous les investisseurs ne profitent pas de la même dynamique. C’est le principal enseignement à tirer à mi-parcours du challenge. La séance du 13 avril a parfaitement illustré cette dichotomie : le Tunindex a inscrit un nouveau record annuel à 15 606 points (en légère hausse de +0,07%), cachant cependant des disparités de performances extrêmes entre les participants.

Pour le portefeuille analysé, qui affiche une performance positive de +1,36% (valorisé à 50 678,53 DT), le constat est lucide : ce résultat reste nettement en retrait face aux leaders de la compétition, dont certains affichent des gains spectaculaires supérieurs à +200%. Dans ce contexte boursier directionnel, la gestion passive n’est plus une option. La décision la plus significative du jour ne vient pas d’un mouvement de marché, mais d’un virage stratégique majeur vers une approche plus offensive.

L’arbitrage comme moteur de performance

La séance marque ainsi un tournant décisif. La gestion a engagé des arbitrages forts pour abandonner les positions à faible dynamique au profit d’une allocation plus réactive. Concrètement, cela s’est traduit par la cession de SOTRAPIL et une sortie programmée de TPR. L’objectif est clair : libérer des liquidités pour se positionner sur les valeurs captant le momentum actuel.

En parallèle, le portefeuille a renforcé sa position sur ONE TECH, l’une des valeurs les plus actives et performantes de la séance (+8,54% dans le portefeuille vs +5,84% sur le marché). La configuration du portefeuille devient plus lisible, s’appuyant désormais sur quelques moteurs de performance émergents comme POULINA GROUP HOLDING (+7,52%) ou ATTIJARI BANK (+6,27%).

Une rotation sectorielle active

La lecture du marché confirme la pertinence de ce virage stratégique. On observe une rotation sectorielle active où les flux se concentrent sur un noyau de valeurs dominantes (ONE TECH, UNIMED, SAH) au détriment de secteurs en repli comme la distribution ou les produits de consommation.

La leçon boursière du jour est sans équivoque : dans un marché qui se tend vers des sommets, l’inaction devient un risque majeur. La performance ne repose plus uniquement sur la sélection initiale des titres (le stock-picking), mais sur la capacité à arbitrer rapidement pour suivre le mouvement. L’analyse IA confirme ce biais haussier (60% de probabilité), tout en abaissant le score de risque du portefeuille, désormais mieux aligné avec les nouvelles réalités du marché. Pour notre Portefuille, c’est le passage d’une gestion d’observation à une gestion d’action.