La Tunisie a réaffirmé, mardi, lors de la 224e session du Conseil exécutif de l’UNESCO, tenue à Paris, son soutien au processus de réforme de l’organisation, tout en mettant en avant ses priorités nationales en matière d’éducation, d’intelligence artificielle et de préservation du patrimoine, et en renouvelant son attachement constant à la cause palestinienne.

S’exprimant en séance plénière, l’ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, Dhia Khaled, a insisté sur l’engagement de son pays à accompagner le processus de réforme de l’institution onusienne, l’objectif étant de consolider les principes de bonne gouvernance et de renforcer la transparence, afin d’optimiser l’action de l’organisation dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture.

D’après les canaux officiels de la délégation permanente, le diplomate a d’emblée placé l’éducation au cœur des priorités nationales, la qualifiant de « priorité absolue » . Il a souligné la constitutionnalisation du Conseil supérieur de l’éducation et les efforts déployés pour adapter l’enseignement aux mutations mondiales, dans l’objectif de former des générations innovantes et pleinement impliquées dans le développement de la société.

Abordant les technologies émergentes, Khaled a exprimé l’intérêt croissant de la Tunisie pour le développement de l’intelligence artificielle, réaffirmant sa volonté d’élaborer des stratégies nationales garantissant un usage éthique et responsable de l’IA.

Par ailleurs, l’ambassadeur a fait état des démarches engagées pour inscrire de nouveaux éléments du patrimoine matériel, immatériel et géologique tunisien sur les listes de l’UNESCO, dans une perspective de valorisation durable et de rayonnement international.

En conclusion, il a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur des causes arabes justes, ainsi que le droit inaliénable du peuple palestinien à établir son État indépendant et pleinement souverain, avec Al-Qods Al Charif pour capitale.

La 224e session du Conseil exécutif de l’UNESCO se tient au siège de l’organisation à Paris du 8 au 23 avril 2026.