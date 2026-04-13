Le paysage des immatriculations automobiles au premier trimestre livre son verdict. Avec 1682 unités écoulées, le constructeur sud-coréen Hyundai s’empare de la première place, devançant Isuzu et Kia. Une performance notable portée par un pic d’activité exceptionnel en février, dans un marché caractérisé par des dynamiques commerciales très hétérogènes entre les principaux acteurs.

La domination de Hyundai

L’analyse détaillée des chiffres du premier trimestre révèle une hiérarchie claire, dominée par Hyundai. Avec un cumul de 1.682 immatriculations, la marque sud-coréenne relègue ses concurrents à distance respectable.

Cette pôle position s’est dessinée après un démarrage modeste en janvier (134 unités), Hyundai a enregistré une explosion de ses ventes en février, atteignant un pic de 983 immatriculations. Bien que le rythme ait ralenti en mars (565 unités), cet élan a suffi à consolider un leadership incontesté sur la période.

Isuzu : La constance

En deuxième position, Isuzu fait preuve d’une résilience remarquable. Avec 1335 immatriculations cumulées, la marque japonaise se distingue par sa régularité, contrastant avec la volatilité du leader. Ses performances mensuelles – 411 en janvier, 478 en février et 446 en mars – témoignent d’une assise commerciale solide et d’une demande stable.

Cette régularité s’avère une stratégie payante, assurant à Isuzu un maintien durable dans le haut du classement, sans dépendre d’un pic de ventes isolé.

Le duel serré des poursuivants

Kia complète le podium avec 1068 immatriculations, confirmant l’attractivité des marques asiatiques. L’évolution de ses volumes (287 en janvier, 410 en février, 371 en mars) montre une progression saine avant une légère correction.

Juste derrière, la bataille est féroce entre les constructeurs français. Peugeot s’adjuge la quatrième place avec 942 unités, portées par un excellent mois de mars (402 immatriculations, son meilleur score).

Citroën suit à une encablure (924 unités), affichant, comme sa marque sœur, une croissance continue (225 en janvier, 321 en février, 378 en mars). L’écart de seulement 18 unités entre Peugeot et Citroën souligne l’intensité de la compétition sur ce segment du marché.