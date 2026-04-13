Le déficit commercial s’établit à -5232,7 millions de dinars (MD), au premier trimestre de 2026, contre -5049,5 MD, au cours de la même période en 2025, a annoncé, dimanche, l’Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-2990,4 MD), des matières premières et demi-produits de (-1601,4 MD), des biens d’équipement de (-977 MD) et des biens de consommation (-462,2 MD). En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+798,3 MD). C’est ainsi que le taux de couverture a atteint 75,7%, contre 75,2% durant la même période de l’année 2025, selon la note sur le « Commerce Extérieur aux prix courants, Mars 2026 », publiée par l’INS.

A noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à (-2242,3 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’établit à (-2990,4 MD), contre (-2881,7 MD) durant le premier trimestre de l’année 2025 .

Augmentation des exportations de 6,1%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le premier trimestre de l’année 2026, montrent que les exportations ont augmenté de 6,1%, atteignant 16266,8 MD, contre 15325,1 MD durant la même période de l’année 2025. Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans les secteurs des industries mécaniques et électriques (+10,6%) et agro-alimentaires (+16,1%), et ce, à la suite de la hausse des vente de l’huile d’olive (1991,6 MD contre 1442,3 MD).

De même, une progression de +6,2%, a été enregistrée au niveau du secteur de l’énergie, sous l’effet de l’augmentation des ventes des produits raffinés (247,5 MD contre 78,2 MD).

A contrario, les exportations ont enregistré une baisse dans les secteurs des mines, phosphates et dérivés (-20,3%) et du textile, habillement et cuir de (-5%).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne durant le premier trimestre de l’année 2026, (71,5% du total des exportations), elles ont atteint la valeur de 11628,1 MD, contre 10736,9 MD durant la même période en 2025. Les exportations sont en hausse avec la France (+10,6%), l’Italie (+4%) et l’Allemagne (+3,3%). En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont les Pays Bas (-15,9%) et la Grèce (-29,8%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Égypte (+52,9%) et l’Arabie Saoudite (+80,6). En revanche elles ont baissé avec le Maroc (-39,5%), l’Algérie et la Libye au même taux soit (-22,2%).

Augmentation des importations de 5,5%

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 21499,5 MD, contre 20374,6 MD durant la même période de l’année 2025, soit une augmentation de 5,5%. Selon le groupement des produits, les importations ont progressé au niveau de tous les groupes. Cette hausse concerne, notamment, les produits alimentaires (+13,9%), les biens d’équipement (+5,3%), les produits énergétiques (+4,2%). De même pour les importations des biens de consommation et les produits des matières premières et demi-produits ont cru respectivement de 4,9% et de 4,5%.

En ce qui concerne les importations avec l’union européenne (45,2% du total des importations), elles ont atteint 9722,5 MD, contre 8744,3 MD durant le premier trimestre de l’année 2025. Les importations ont connu une hausse avec la France (+21,9%) et l’Italie (+13,8%). En revanche, elles ont baissé avec l’Espagne (-4,1%) et la Grèce (-21,2%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Turquie (+6,3%) et l’Inde (+39,5%), tout en diminuant avec la Russie (-61,6%) et la Chine (-7,3%).