Le Centre de formation et d’appui à la décentralisation a accueilli lundi, une journée d’information dans le cadre des préparatifs en prévision du lancement de la plateforme nationale de gestion des permis de construire « Taamir ».

Objectif: améliorer les services administratifs destinés aux citoyens en simplifiant les procédures d’obtention des permis de construire et en digitalisant leur traitement.

Ont pris part à cette rencontre des représentants des ministères de l’Équipement et de l’Habitat, des Finances, de l’Économie et de la Planification, des Technologies de la communication, ainsi que des Domaines de l’État et des Affaires foncières, en plus de représentants des structures centrales du ministère de l’Intérieur.

La journée a, également, vu la participation des secrétaires généraux chargés de la gestion des municipalités pilotes ainsi que des cadres techniques des municipalités de Tunis, Hammamet, Bizerte, Médenine, Jendouba, Kairouan, Agareb, Sidi Hassine, Kébili, Le Kef, Sfax, La Marsa, Djerba Midoune, Djerba Houmt Souk, Raoued et El Mourouj.

Les interventions se sont focalisées sur les principales caractéristiques et objectifs de la digitalisation du système d’urbanisme, notamment l’intégration des permis de construire dans le portail national unifié afin de réduire les étapes, les délais et le nombre d’intervenants.

Il s’agit également de réduire les déplacements des citoyens vers les administrations et les municipalités, grâce à la possibilité de déposer et de suivre les demandes d’autorisation à distance.

La collecte automatisée des données auprès des différentes institutions, l’adoption de solutions de paiement électronique en remplacement des timbres fiscaux électroniques et la garantie de la transparence et la traçabilité des transactions administratives ont été également à l’ordre du jour de la rencontre.

Les participants ont été unanimes à insister sur l’importance de renforcer les services numériques fournis aux citoyens par le développement de l’infrastructure numérique de l’administration publique, dans le cadre de la vision nationale globale de transformation numérique 2026-2030 visant à asseoir les fondements d’une administration numérique.

En février dernier, un conseil ministériel a examiné l’état d’avancement des principaux projets jusqu’à fin 2025, parmi lesquels figure la plateforme nationale des permis de construire « Taamir ».

La journée d’information est organisée par l’Instance générale de la prospective et de l’accompagnement du processus de décentralisation, relevant du ministère de l’Intérieur, en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).