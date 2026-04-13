Le Tunisien Moez Echargui (145e mondial) entame, lundi, sa participation à l’Open d’Oeiras III, au Portugal. Il affrontera au premier tour le Luxembourgeois Chris Rodesch (146e), dans un duel entre joueurs au classement proche.

Le tournoi, inscrit au circuit Challenger, se dispute sur terre battue et offre une dotation d’environ 204 mille euros.

Une saison 2026 en quête de repères

Depuis le début de la saison, Moez Echargui, 33 ans, peine à enchaîner les performances. Son meilleur résultat reste un quart de finale atteint en février au tournoi de Pau, en France.

Ce premier tour à Oeiras représente ainsi une nouvelle occasion pour le joueur tunisien de relancer sa dynamique.

Un contraste avec la saison précédente

En 2025, Echargui avait signé une saison solide sur le circuit Challenger. Il avait remporté trois titres, à Saint-Tropez (France), Hersonissos (Grèce) et Porto (Portugal).

Ces performances contrastent avec ses résultats actuels, alors qu’il tente de retrouver son niveau dans une saison plus difficile.