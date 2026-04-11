Le duel entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin s’annonce comme l’un des temps forts de la 32e journée de Serie A. La rencontre aura lieu le samedi 11 avril 2026 au Gewiss Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 20h45.

Les passionnés de football pourront suivre cette affiche en direct sur DAZN, diffuseur de ce match du championnat italien. Ce face-à-face promet d’être intense entre deux formations ambitieuses, chacune cherchant à engranger des points précieux en cette fin de saison.

L’Atalanta, réputée pour son jeu offensif et dynamique, tentera de profiter de l’avantage du terrain pour s’imposer devant son public. En face, la Juventus Turin, forte de son expérience et de son effectif compétitif, visera un résultat positif pour rester dans la course aux places européennes.

Ce choc entre deux équipes majeures du football italien devrait offrir du spectacle et une belle opposition tactique. Les supporters ont donc rendez-vous samedi soir pour suivre cette rencontre palpitante en direct.