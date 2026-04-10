Les travaux de forage dâ€™un nouveau puits profond dans les citÃ©s LaÃ¢dhar et Sidi Bhar dans la localitÃ© de Djebel Terif relevant de la dÃ©lÃ©gation Grombalia (gouvernorat de Nabeul) seront, bientÃ´t, entamÃ©s.

Le chef de service des eaux et de lâ€™Ã©quipement rural au Commissariat rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole, Jalel Rebhi a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que ce projet, qui sera rÃ©alisÃ© moyennant une enveloppe de 392 mille dinars, permettra Ã 480 foyers dans cette rÃ©gion dâ€™accÃ©der Ã lâ€™eau potable, ajoutant que la durÃ©e du chantier est estimÃ©e Ã 3 mois.