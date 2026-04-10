La Tunisie ambitionne de se positionner comme une destination éducative privilégiée pour les étudiants congolais, a déclaré l’ambassadeur de Tunisie à Kinshasa, Mehrez Ferchichi, lors d’un entretien mercredi avec la ministre d’État congolaise, ministre de l’Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté (EDU-NC), Raïssa Malu Dinanga.

Le diplomate tunisien a mis en avant les opportunités de formation et d’enseignement supérieur offertes par la Tunisie, soulignant l’excellence de ses établissements universitaires et son expertise reconnue à l’échelle africaine et internationale, dans l’optique de consolider la Tunisie comme destination éducative de référence.

Selon les sources officielles de la représentation diplomatique tunisienne à Kinshasa, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans ce domaine stratégique et de préparer les prochaines initiatives communes entre les deux pays.

Les échanges ont également abordé la 4ᵉ édition du Forum tuniso-congolais des universités et des centres de formation professionnelle privés tunisiens, qui se tiendra du 13 au 15 avril 2026 en RDC. L’événement rassemblera des acteurs académiques et professionnels dans les secteurs de la santé, de l’ingénierie, des technologies de l’information, de la gestion, du journalisme et des sciences de la communication.

À cette occasion, l’ambassadeur a souligné l’importance de la participation de la ministre d’État, aux côtés du chef de la mission diplomatique tunisienne, à la cérémonie d’ouverture du Forum, illustrant la volonté commune de donner un nouvel élan au partenariat éducatif entre la Tunisie et la RDC.