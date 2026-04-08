Le Bayern Munich a pris une option pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse du Real Madrid (2-1), mardi 7 avril, en quart de finale aller. Le club allemand a su concrétiser ses temps forts face à une équipe madrilène en quête de rachat.

Les Bavarois ont ouvert le score en fin de première période grâce à Luis Diaz (41e). Au retour des vestiaires, Harry Kane a rapidement doublé la mise (46e), donnant un avantage précieux aux visiteurs.

Mbappé entretient l’espoir

Le Real Madrid a réduit l’écart à la 74e minute par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. L’attaquant français a inscrit à cette occasion son 14e but dans la compétition.

Ce but permet aux Madrilènes de conserver des chances avant le match retour, malgré un scénario défavorable à domicile.

Une qualification encore ouverte

Distancé en championnat, le Real Madrid mise sur la Ligue des champions pour sauver sa saison. Cette défaite complique la tâche, mais ne ferme pas la porte à une qualification.

Les deux équipes se retrouveront mercredi prochain à Munich pour le quart de finale retour. Le Bayern abordera cette seconde manche avec un avantage d’un but.