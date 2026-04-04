La Lazio Rome accueille le Parme Calcio au Stadio Olimpico pour la 31e journée de Serie A. Le match aura lieu le samedi 4 avril 2026 à 20h45 (heure de Paris).

Ce duel s’annonce important pour la Lazio, qui vise une place européenne en fin de saison. Les Biancocelesti devront s’imposer devant leur public pour rester dans la course, tandis que Parme cherchera à décrocher des points précieux pour renforcer sa position au classement. Les supporters peuvent donc s’attendre à un match disputé et animé, avec beaucoup d’enjeux pour les deux équipes.

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN.