Le Paris Saint-Germain s’apprête à prolonger le contrat de son ailier Bradley Barcola afin de s’assurer les services à long terme du jeune attaquant, rapportent dimanche des médias français.

Selon la même source, le conseiller du club parisien, Luis Campos, travaille actuellement en coulisses pour finaliser une prolongation de contrat de deux ans qui lierait le Français au PSG jusqu’en 2030.

Dans le viseur de grands clubs européens dont Bayern Munich et Liverpool, l’ailier de 23 ans est devenu l’un des éléments clés dans le dispositif de l’entraineur espagnol Luis Enrique.

En dépit d’une saison nationale en demi-teinte, les Parisiens se sont illustrés sur la scène européenne en écrasant notamment Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Barcola a été plus que décisif en inscrivant deux buts, un exploit qui a confirmé son statut d’attaquant prometteur en France.

Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville le 17 mars contre Chelsea (0-3), l’international français devrait manquer les deux matches des quarts de finale de la Ligue des champions. Depuis le début de la saison, l’ailier parisien a marqué 12 buts toutes compétitions confondues en 38 matches disputés.