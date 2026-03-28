La neuvième édition du festival “Thysdrus”-Journées romaines d’El Jem se tiendra les 28 et 29 mars 2026, offrant au public une immersion dans l’histoire antique à travers une programmation mêlant spectacle vivant et réflexion scientifique.

Moment phare de cette édition, le spectacle romain “Orphée et Eurydice: amour et tragédie aux portes des enfers” qui sera présenté le dimanche 29 mars sur l’esplanade de l’amphithéâtre romain d’El Jem. Cette création propose une relecture chorégraphique du célèbre mythe grec à travers trois tableaux de danse, retraçant l’histoire d’amour tragique d’Orphée et Eurydice. Inspiré des traditions antiques, le spectacle rappelle combien les Romains se sont approprié les récits mythologiques grecs, les mettant en scène lors de cérémonies publiques et privées. De nombreux témoignages archéologiques, notamment des mosaïques et des poteries, illustrent la présence du personnage d’Orphée dans l’imaginaire romain (une mosaïque représentant Orphée, découverte à El Jem, est aujourd’hui conservée au musée de Mahdia).

La journée se poursuivra avec un défilé militaire romain, des combats de gladiateurs, des tableaux de danse et des performances musicales inspirées de l’époque romaine, recréant l’atmosphère des grandes festivités antiques.

La journée du samedi sera consacrée à une conférence scientifique intitulée “Pierre, pouvoir et spectacle : l’amphithéâtre d’El Jem dévoilé”, qui sera organisée au musée archéologique d’El Jem.

A travers cette nouvelle édition, le festival “Thysdrus” organisé par l’association We love El Jem, s’emploie à valoriser le patrimoine exceptionnel d’El Jem, en faisant dialoguer histoire et création artistique dans un cadre chargé de mémoire.