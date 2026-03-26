Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a présidé mercredi à Berlin une séance de dialogue organisée par l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité (SWP), réunissant parlementaires, responsables de centres de recherche et experts en relations internationales.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite officielle du ministre en Allemagne, les 24 et 25 mars, visant à renforcer le dialogue avec les institutions intellectuelles allemandes et à consolider les relations bilatérales.

Selon un communiqué, Nafti a mis en avant la solidité des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le ministre a présenté la vision de la Tunisie sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment les moyens de promouvoir la paix et la sécurité, ainsi que sa position sur les conflits au Moyen-Orient, en particulier la question palestinienne.

Il a souligné la nécessité urgente de privilégier le dialogue et les solutions diplomatiques face à l’intensification des crises, insistant sur le rôle central des Nations unies dans le règlement pacifique des différends.

Nafti a également relevé l’importance du partenariat tuniso-allemand dans les domaines économique, scientifique et technologique, saluant la contribution de la communauté tunisienne en Allemagne.

Il a enfin réaffirmé la volonté commune de renforcer davantage la coopération, notamment dans les secteurs du tourisme, des énergies renouvelables et de la recherche, tout en soutenant des approches globales pour la stabilité régionale.