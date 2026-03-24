Le marché boursier a clôturé la séance de mardi sur une note morose. L’indice de référence a affiché un repli de 0,29 % à 15 539,44 points dans un volume de 6,8 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTRAPIL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume réduit de 10 mille dinars, l’action s’est appréciée de 5,4 % à 27,400 D.

Le titre ASTREE a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 3,9 % à 50 D, en alimentant le marché avec des échanges de 28 mille dinars. OTH a été la valeur la plus dynamique de la séance. La valeur a enregistré une hausse de 1,8 % à 8,850 D, en drainant des flux de 1,6 MD.

Le titre SIPHAT a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de mille dinars, l’action a trébuché de 4,5 % à 7,900 D. Le titre TUNIS RE a aussi figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de 2,1 % à 14 D. La valeur a amassé un volume global de 192 mille dinars sur la séance.