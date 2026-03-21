Le choc entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, se tiendra le samedi 21 mars 2026 dans l’enceinte de l’Allianz Riviera. Cette affiche très attendue opposera deux formations ambitieuses du championnat français, avec d’un côté Nice, déterminé à s’imposer à domicile, et de l’autre le PSG, toujours en quête de points pour consolider sa position en tête.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00 . Les supporters des deux équipes devront donc se préparer à suivre ce match en soirée, un créneau habituel pour les grandes affiches de Ligue 1.

Concernant la diffusion, la rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne Ligue 1+. Les abonnés pourront ainsi suivre l’intégralité du match en live, avec toutes les analyses d’avant et d’après-match proposées par le diffuseur.

Ce duel promet du spectacle, avec des joueurs de haut niveau et une rivalité sportive qui ne cesse de gagner en intensité au fil des saisons. Pour ne rien manquer de cette confrontation entre Nice et le PSG, il est conseillé de vérifier à l’avance l’accès à la chaîne de diffusion et de se connecter quelques minutes avant le coup d’envoi.