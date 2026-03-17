L’attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a laissé entendre qu’il pourrait prolonger son contrat au-delà de 2028, affirmant qu’il n’existe « aucune raison de ne pas prolonger » son aventure avec le club parisien.

Présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA face à Chelsea FC, l’international français a toutefois précisé qu’il ne gérait pas directement les négociations contractuelles.

Des discussions en cours avec le club

« Les discussions se déroulent entre le club et mon agent. Je ne m’en occupe pas depuis le début de ma carrière », a expliqué Dembélé, laissant ainsi la porte ouverte à une prolongation sans donner davantage de détails sur l’état d’avancement des échanges.

Sacré Ballon d’Or en 2025, l’attaquant parisien semble pleinement épanoui dans la capitale française, où il s’impose comme un élément clé de l’effectif.

Un PSG en position de force avant le retour

Sur le plan sportif, le PSG aborde le match retour contre Chelsea avec confiance, après sa large victoire à l’aller (5-2). Les champions d’Europe en titre disposent d’une avance confortable avant le déplacement à Stamford Bridge.

« On va tout faire pour garder la cadence et attaquer afin d’essayer de gagner », a assuré Dembélé, affichant l’ambition du groupe parisien.

L’expérience des grands rendez-vous

Le joueur de 28 ans a également mis en avant l’expérience acquise lors du sacre européen de la saison passée. « L’an dernier, nous avons remporté la Ligue des champions dans des moments difficiles où il a fallu rester concentrés », a-t-il rappelé.

Il a notamment évoqué des rencontres compliquées face à Aston Villa FC, Liverpool FC et Arsenal FC, soulignant la capacité du PSG à gérer les temps forts comme les périodes plus délicates.

Un joueur décisif malgré les blessures

Malgré une saison perturbée par plusieurs blessures, Ousmane Dembélé reste un atout majeur pour son équipe. Aligné en pointe lors du match aller face à Chelsea, il s’est illustré en inscrivant le deuxième but parisien, après une première réalisation de Bradley Barcola.

Sa capacité à faire la différence dans les moments clés renforce son importance dans l’effectif et pourrait peser dans les discussions autour de sa prolongation.