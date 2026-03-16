Les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé, les 20, 21 et 22 mars courant, à l’occasion de la fête de l’Aïd al Fitr, a annoncé la présidence du gouvernement.

Elle a précisé, lundi, dans un communiqué, que les horaires d’hiver reprendront à partir du lundi 23 mars.

Les horaires administratifs seront comme suit :

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h 30.

Le vendredi : de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.