La 26e journée du championnat du Portugal de football a confirmé la domination du FC Porto, solide leader du classement après sa victoire face à Moreirense FC (3-0). Les Dragons comptent désormais 69 points après 26 matches disputés.

Derrière, la lutte reste serrée entre Sporting CP et SL Benfica, tous deux à 62 points, même si le Sporting a disputé un match de moins.

Benfica gagne à Arouca, Porto déroule

Samedi, Benfica est allé s’imposer sur la pelouse du FC Arouca (2-1), conservant sa place dans le trio de tête. Dans le même temps, FC Famalicão s’est imposé à l’extérieur face au Vitória SC (2-1).

Le match entre Gil Vicente FC et FC Alverca s’est soldé par un match nul (2-2), permettant aux deux formations de prendre un point chacune.

Dimanche, Porto a largement dominé Moreirense (3-0), confirmant sa solidité en tête du classement. Dans les autres rencontres, Rio Ave FC a battu Estrela da Amadora (2-1), tandis que Estoril Praia s’est imposé sur la pelouse du CD Nacional (1-0).

Enfin, Santa Clara a remporté une courte victoire face à AVS Futebol SAD (1-0).

Un match reporté et un classement dominé par Porto

La rencontre entre Casa Pia AC et SC Braga est programmée pour le 23 avril. Elle permettra aux deux équipes de compléter leur total de matches disputés.

Au classement, Porto occupe la première place avec 69 points en 26 matches. Le Sporting Portugal suit avec 62 points en 25 rencontres, à égalité de points avec Benfica, troisième avec 62 points mais en 26 matches.

Plus loin, Braga se positionne à la quatrième place avec 46 points, tandis que Gil Vicente et Famalicão comptent chacun 42 points après 26 journées.

Dans le bas du classement, AVS Futebol SAD ferme la marche avec 10 points, tandis que CD Tondela (19 points) et Nacional Madeira (22 points) occupent également la zone inférieure du classement.