Le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali a affirmé que les questions environnementales sont devenues un axe stratégique parmi les priorités de développement de l’État, compte tenu de leur impact direct sur la santé du citoyen et sur sa qualité de vie.

Il s’agit, également, du rôle joué par les écosystèmes sains dans l’appui aux activités économiques et sociales, a-t-il fait savoir.

Intervenant lors d’une séance débat tenue, vendredi, par le CNRD en présence du ministre de l’Environnement, Habib Abid, il a souligné que la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles constituent une garantie pour le présent et un investissement réel pour l’avenir des générations futures.

Derbali a expliqué, à cette occasion, que la protection de l’environnement est une responsabilité nationale partagée nécessitant la conjugaison des efforts de toutes les parties et une coordination étroite entre les différentes politiques publiques.

L’objectif est d’assurer l’efficacité et la pertinence des interventions sur l’ensemble du territoire de la République et d’incarner l’engagement constitutionnel et légal de l’État à garantir le droit du citoyen à un environnement sain et durable.

Il a, également, indiqué que l’importance de la dimension environnementale ne cesse de croître, car elle fait partie intégrante du processus de planification du développement, notamment, à l’approche de la discussion du plan de développement pour la période 2026-2030 qui constituera une opportunité pour reformuler les priorités nationales et intégrer les considérations environnementales dans les différents projets et programmes.

Dans ce contexte, Derbali a rappelé que le rôle du CNRD consiste à respecter les principes de la constitution du 25 juillet 2025 et d’œuvrer en vue de garantir l’adéquation des politiques de développement avec les engagements de l’Etat visant la réalisation un développement durable et global basé sur l’économie verte.

Et d’ajouter que la réalisation de ces objectifs nécessite l’adoption de politiques complémentaires qui encouragent les initiatives innovantes et encourage l’investissement dans le domaine de l’environnement, tout en garantissant la gestion durable des ressources.

Derbali a conclu en réaffirmant que le défis le plus important consiste à consolider la conscience environnementale et à renforcer la culture de préservation de l’environnement et des richesses du pays.

Il a, dans le même cadre, réitéré l’importance de la complémentarité des rôles entre les institutions de l’Etat et d’unifier les efforts afin de garantir la réussite des politiques envirennementales et celles visant à réaliser le développement durable.