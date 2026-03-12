Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes à la 57ᵉ édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), qui se tiendra du 22 au 27 juin 2026, au Palais des Expositions de la capitale algérienne.

La FIA s’impose comme un carrefour stratégique pour les entreprises tunisiennes souhaitant renforcer leur ancrage sur le marché algérien et capter de nouvelles opportunités d’affaires.

Ce salon de renommée mondiale constitue une scène idéale pour valoriser le savoir-faire tunisien, élargir les réseaux commerciaux et tisser des partenariats à haute valeur ajoutée.

L’édition précédente a rassemblé 638 entreprises, dont 165 venues de 30 pays différents, illustrant l’envergure internationale et la vitalité économique de ce rendez-vous majeur.

Le CEPEX a appelé les entreprises Tunisiennes (PME et artisans) désirant prendre part au sein du Pavillon National au salon FIA 2026 doivent impérativement, s’inscrire à travers la plateforme E-CEPEX au plus tard le 20 avril 2026.