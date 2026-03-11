Les institutions et opérateurs culturels tunisiens sont appelés à participer à la Journée internationale du jazz, célébrée le 30 avril, en inscrivant leurs manifestations au programme officiel mondial de l’événement. La participation est ouverte via la plateforme officielle de la Journée internationale du Jazz (Jazz Day).

Proclamée en 2011 par l’UNESCO, cette journée consacre le jazz comme langage universel au service du dialogue interculturel et du rapprochement des peuples. Elle promeut la paix et la diversité culturelle, ainsi que les droits humains, l’égalité des genres et la liberté d’expression.

En tant qu’État membre de l’UNESCO, la Tunisie est appelée à contribuer activement à cette mobilisation internationale à travers concerts, jam sessions, ateliers pédagogiques, rencontres académiques, projections, expositions et initiatives communautaires. Les événements retenus sont intégrés au calendrier officiel mondial et à la cartographie interactive des célébrations.

Chicago, ville hôte mondiale 2026

L’édition 2026 aura pour capitale hôte Chicago, située dans l’État de Illinois, au nord des États-Unis, sur les rives du lac Michigan. Métropole culturelle du Midwest américain, Chicago demeure l’un des foyers historiques du jazz moderne et du blues électrique, forte d’un écosystème artistique dense reliant patrimoine, création et transmission.

La programmation culminera avec un concert mondial All-Star coprésenté par l’UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz, réunissant des figures majeures du jazz international dans un rendez-vous diffusé à l’échelle planétaire.

Un hommage éducatif et musical sera rendu au pianiste et compositeur Herbie Hancock, conjuguant mémoire artistique et transmission aux jeunes générations. Les célébrations irrigueront la ville hôte à travers un parcours musical dans des lieux emblématiques tels que le Chicago Cultural Center, le Millennium Park et la Lyric Opera of Chicago, en plus des clubs historiques qui façonnent la scène jazz locale.

Concerts de quartiers, initiatives communautaires et programmes pédagogiques — ateliers, masterclasses et rencontres en milieux scolaire et universitaire — compléteront cette mobilisation, aux côtés des festivals, orchestres, musées et grandes institutions culturelles partenaires.

Point culminant du Mois de la découverte du jazz, la Journée internationale du jazz s’inscrit dans une dynamique culturelle déployée durant tout le mois d’avril. Portée par l’UNESCO et ses partenaires, cette séquence met en valeur l’histoire, le patrimoine et l’actualité du jazz à travers concerts, actions pédagogiques, rencontres académiques, expositions et initiatives communautaires destinées à élargir l’accès du public à cette expression musicale.