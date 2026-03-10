Au gouvernorat de Sidi Bouzid, les travaux de réalisation des projets de développement intégré avancent à un rythme soutenu.

Parmi ces projets, l’asphaltage de la route entre l’école primaire et le centre de santé de base de la localité de Lazrig (délégation de Jelma) sur une distance de 2 km, la route reliant la zone irriguée de Nouamer et la localité de Sidi Salah (délégation de Sidi Bouzid-est) sur un tronçon de 4,7 km ainsi que la route reliant la zone irriguée de Rebayia et rond-point Essaada (délégation de Menzel Bouzaiène) sur une distance de 4 km, pour un cout total dépassant 2 MD.

Il s’agit également de 11 projets de raccordement de logements, quartiers et agglomérations dans 11 délégations au réseau d’eau potable au profit de 1158 familles, moyennant une enveloppe d’environ 8 MD.

D’autres projets portent sur l’aménagement de 8 zones irriguées dans les délégations de Menzel Bouzaiène, Sidi Ali Ben Aoun, Meknassi, Bir Lahfay et Souk Jedid, pour un cout total de 11 MD, a indiqué à l’Agence TAP le coordinateur régional des projets du Programme de Développement Intégré à Sidi Bouzid, Mourad Al-Azri.