Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé mardi, dans un communiqué publié sur son site internet, l’ouverture des candidatures pour le Prix national de la recherche scientifique et technologique 2025, qui vise à encourager l’excellence scientifique, à promouvoir l’innovation technologique et à soutenir le rayonnement de la recherche scientifique en Tunisie au sein des établissements universitaires et de recherche.

Ce prix comprend trois prix principaux, à savoir le prix national du meilleur laboratoire de recherche en matière de production scientifique et d’ouverture sur l’environnement, le prix national du meilleur chercheur ou inventeur tunisien, résident en Tunisie ou à l’étranger, et le prix national de la meilleure thèse de doctorat nationale.

Le premier prix, celui du meilleur laboratoire de recherche en matière de production scientifique et d’ouverture sur l’environnement, vise à récompenser les laboratoires de recherche qui se distinguent par leur production scientifique, leur rayonnement académique et leurs innovations technologiques, ainsi que par leur ouverture sur leur environnement économique et social, à condition que les laboratoires candidats n’aient pas déjà reçu ce prix par le passé.

Les laboratoires candidats sont évalués selon un ensemble de critères comprenant les aspects organisationnels du laboratoire, la production scientifique publiée dans les bases de données bibliométriques, ainsi que l’innovation et le renouvellement, le degré d’implication du laboratoire dans des projets de recherche et de partenariat avec des institutions économiques et sociales, sans oublier son rayonnement international.

Le deuxième prix, destiné au meilleur chercheur ou inventeur tunisien résidant en Tunisie ou à l’étranger, est décerné à un chercheur ou inventeur qui se distingue par ses travaux scientifiques, ses recherches créatives ou ses innovations technologiques remarquables.

Le troisième prix récompense la meilleure thèse de doctorat nationale soutenue au cours de l’année 2025, dont le sujet est lié à l’un des secteurs définis dans le règlement du prix. Pour être éligible, le candidat doit avoir obtenu la mention « très bien ».

Les thèses candidates sont évaluées en fonction de leur caractère novateur et de leur valeur scientifique et technologique, ainsi que de leur importance pratique et de leurs résultats dans les domaines de l’innovation et du développement, sans oublier le nombre de publications scientifiques qui en découlent.

Dans son communiqué, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité les candidats à remplir le formulaire de candidature avant le 11 mai 2026 via le lien électronique prévu à cet effet, et à envoyer une copie numérique du dossier de candidature au format PDF avant le 15 mai 2026 à l’adresse électronique suivante : prix.recherche.tunisie@gmail.com.