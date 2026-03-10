Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a annoncé, mardi, le lancement d’un appel à participation au profit des startups et PME tunisiennes souhaitant prendre part au salon technologique Viva Technology (VivaTech), prévu du 17 au 20 juin 2026 à Paris.

L’appel à participation s’adresse notamment aux entreprises opérant dans plusieurs domaines technologiques, dont l’intelligence artificielle et la data, la fintech et le digital banking, la greentech et la climate tech, la healthtech et la biotech, l’agritech et la foodtech, l’industrie 4.0 et l’Internet des objets (IoT), ainsi que le e-commerce et les solutions digitales innovantes.

Considéré comme l’un des rendez-vous européens de l’innovation et des startups, VivaTech réunit chaque année des leaders mondiaux de la technologie, des investisseurs, de grandes entreprises, des accélérateurs et des médias internationaux autour des technologies qui façonnent l’économie de demain.

Pour l’édition 2026, la Tunisie participera avec un pavillon national installé au sein de l’« Africa Tech Area », destiné à accueillir des startups et PME tunisiennes innovantes désireuses de se positionner sur les marchés internationaux.

Selon le CEPEX, la participation à ce salon offre aux entreprises l’opportunité d’accéder à un écosystème international d’investisseurs et de partenaires technologiques, de présenter leurs solutions innovantes, de lever des fonds et d’accélérer leur développement à l’international.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’une identité visuelle valorisant la marque Tunisie, ainsi que d’un accompagnement organisationnel et promotionnel visant à faciliter les rencontres B2B et les opportunités de partenariat.

Le CEPEX invite les startups et PME intéressées à soumettre leur candidature et à confirmer leur participation via la plateforme E-CEPEX, au plus tard le 30 mars 2026.