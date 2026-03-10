Deux nouvelles lignes terrestres relieront la Tunisie et l’Algérie à partir du jeudi 12 mars 2026. Il s’agit d’une ligne reliant Tunis à Alger et d’une deuxième ligne reliant Tunis à Annaba, a fait savoir, mardi, la Société Nationale de Transport Interurbain.

La première desserte sur la ligne Tunis-Alger est prévue pour le 12 mars 2026. Son trajet traversera le Kef, Tajerouine, et Kalaat Senan en direction de Constantine, Sétif et Bordj Bou Arreridj, à raison de deux voyages par semaine avec des départs de Tunis (Gare routière de Bab Alioua) les jeudis et samedis à 20 heures et des trajets retour depuis Alger aux mêmes jours et horaires.

La deuxième ligne reliera Tunis à Annaba, avec une première desserte prévue pour le vendredi 13 mars 2026 depuis la gare routière de Bab Saadoun à 7 heures du matin.

Cette ligne traversera Béja, Jendouba, Aïn Draham, Babouch, El Ayoun vers El Kala (wilaya d’El Tarf), Aïn Assel et Ben M’hidi et Annaba, à raison de quatre voyages hebdomadaires dans chaque sens, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, avec un départ à 7 heures du matin.

La société a appelé les passagers à effectuer leur réservation à l’avance aux gares routières de Bab Saadoun et Bab Alioua ou dans toutes les agences commerciales de la compagnie et de se munir d’un passeport en cours de validité.

L’ouverture de ces lignes vise à soutenir la coopération bilatérale et à consolider les relations privilégiées entre la Tunisie et l’Algérie et a été décidée en coopération avec l’Établissement universitaire algérien de transport et des services (EUTS).