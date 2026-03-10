La 27e journée du Championnat d’Espagne de football s’est disputée du 6 au 9 mars et a confirmé la domination du FC Barcelone, toujours en tête du classement avec 67 points.

Les Catalans ont remporté un succès important sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0) grâce à une prestation solide qui leur permet de conserver quatre points d’avance sur leur principal poursuivant, le Real Madrid.

Le Real Madrid reste au contact

Le Real Madrid a également signé une victoire lors de cette journée. Les Madrilènes se sont imposés à l’extérieur face au Celta de Vigo (2-1), vendredi, consolidant ainsi leur deuxième place avec 63 points.

De son côté, l’Atlético de Madrid poursuit sa bonne dynamique. Les Colchoneros ont remporté un match spectaculaire face à la Real Sociedad (3-2). Cette victoire leur permet de rester troisièmes avec 54 points, à égalité avec Villarreal CF.

Villarreal confirme, Betis freiné

Villarreal CF s’est imposé à domicile contre Elche CF (2-1), consolidant sa quatrième place.

En revanche, le Real Betis a subi une défaite inattendue face à Getafe CF (0-2), un résultat qui maintient le club andalou à la cinquième place avec 43 points.

Des matches accrochés au milieu du tableau

Plusieurs rencontres de cette journée se sont terminées sur des scores de parité.

CA Osasuna et RCD Mallorca ont fait match nul (2-2), tandis que Levante UD et Girona FC se sont quittés sur le score de 1-1.

Même issue entre le Sevilla FC et le Rayo Vallecano (1-1), ainsi qu’entre l’RCD Espanyol et le Real Oviedo (1-1).

Valence s’impose dans un match spectaculaire

Dans un duel très animé, le Valencia CF a battu Deportivo Alavés (3-2), remportant trois points précieux dans la course au maintien.

La lutte pour le maintien

En bas du classement, la situation reste délicate pour plusieurs clubs. Le Real Oviedo ferme la marche avec 18 points, suivi de Levante UD (22 points) et du RCD Mallorca (25 points).

À onze journées de la fin de la saison, la lutte pour le titre comme celle pour le maintien restent ouvertes dans le championnat espagnol.