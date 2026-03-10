Au gouvernorat de Gafsa, 39 avis d’approbation de financement de microprojets réalisés par des femmes ont été remis, dimanche, par le commissariat régional de la femme et de la famille, à l’occasion de la journée internationale des femmes.

Parmi les bénéficiaires de ces financements, qui s’inscrivent dans le cadre des programmes visant l’autonomisation économique des femmes, figurent 21 mères d’élèves menacés de décrochage scolaire, 7 femmes issues de familles démunies et 11 femmes victimes de violence, a indiqué à l’Agence TAP, la commissaire régionale de la femme et de la famille, Zouhour Ajmi.

Les financements accordés, dont le montant total s’élève à 295 mille dinars, serviront à financer divers projets notamment dans les domaines de l’agriculture, l’artisanat, la coiffure et la préparation du pain traditionnel, a-t-elle ajouté.