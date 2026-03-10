Face à l’accélération des changements climatiques et à l’érosion croissante de ses côtes, la Tunisie doit miser sur les solutions fondées sur la nature pour protéger son littoral.

C’est la principale recommandation issue d’une soirée-débat organisée samedi soir par l’association TunSea en partenariat avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL).

Intitulée « La mer et le littoral : défis et solutions », la rencontre a souligné le rôle crucial des écosystèmes naturels dans la préservation des plages. Experts, professionnels du tourisme, représentants d’institutions et d’associations environnementales ont insisté sur la nécessité de protéger les herbiers marins, les dunes de sable et la biodiversité côtière, véritables barrières naturelles qui renforcent la résilience du littoral face aux assauts de la mer.

Les participants ont également mis en avant la responsabilité collective de l’ensemble des acteurs. Ils ont rappelé que la promotion d’un tourisme durable et la conjugaison des efforts entre les institutions publiques et la société civile sont essentielles pour garantir des plages préservées pour les générations futures.

TunSea, plateforme tunisienne de science participative, œuvre au quotidien pour la protection du milieu marin en impliquant des citoyens, des pêcheurs et de jeunes scientifiques dans des projets de terrain, allant du suivi de la biodiversité à la valorisation des déchets marins.