Au cours de l’année 2025, la Banque Tunisienne de Solidarité a financé au gouvernorat de Kébili, 759 microprojets pour un coût total d’environ 13 millions de dinars.

Parmi ces projets, 356 dans le secteur agricole (montant total des crédits alloués a atteint 6 millions 375 mille dinars), 193 dans le secteur de l’artisanat (753 mille dinars), 97 dans le secteur des petits métiers (3 millions de dinars) et 113 projets dans le secteur des services (2 millions 843 mille dinars).

Parmi les bénéficiaires de ces financements, 38 sont titulaires de diplômés universitaires et 312 femmes, a indiqué à l’Agence TAP le directeur la section de la BTS à Kébili, Chokri Snoussi.

Il a ajouté que 219 crédits ont été destinés à financer des nouveaux projets alors que le reste est accordé pour financer des projets d’extension.

L’ensemble de ces projets dont les crédits ont été approuvés par la BTS devront permettre la création de 840 nouveaux emplois dans la région, selon la même source.