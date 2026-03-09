L’Association tunisienne des investisseurs en capital (ATIC) et le Conseil international des femmes entrepreneures (CIFE) viennent de signer une convention de partenariat visant à promouvoir l’entreprenariat féminin.

L’accord a été signé par la présidente de l’ATIC, Selma Ben Hamida Zouaoui, et la présidente du CIFE, Rachida Jebnoun, et ce, à l’occasion d’une cérémonie organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, indique l’ATIC.

Ce partenariat prévoit la mise en place d’un programme d’actions visant notamment à favoriser l’accès au financement, en particulier en fonds propres, pour soutenir le développement des entreprises dirigées par des femmes.

Il ambitionne également de faciliter leur implantation et leur développement sur le marché national, tout en organisant des événements conjoints destinés à multiplier les opportunités de réseautage et d’affaires.

L’accord inclut, en outre, la mise en place de programmes de formation et de mentorat ciblés, ainsi que des initiatives visant à encourager l’innovation et la création de valeur dans des secteurs économiques d’intérêt commun.