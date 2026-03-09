Les huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre de football se sont disputés du 6 au 9 mars. Plusieurs clubs de Premier League ont validé leur qualification pour les quarts de finale, tandis que certaines équipes issues de divisions inférieures ont également poursuivi leur parcours.

Parmi les résultats marquants du week-end figurent les succès de Liverpool FC, Arsenal FC et Manchester City.

Liverpool et Arsenal assurent l’essentiel

Vendredi, Liverpool FC s’est imposé sur la pelouse de Wolverhampton Wanderers (3-1), décrochant son billet pour le tour suivant.

Samedi, Arsenal FC a également obtenu sa qualification en battant Mansfield Town (2-1). Le club londonien s’est imposé face à une équipe évoluant en troisième division.

Lors d’une autre rencontre disputée samedi, Manchester City a dominé Newcastle United sur le score de 3-1.

Chelsea s’impose après prolongation

Le match opposant Wrexham AFC à Chelsea FC a offert l’un des duels les plus animés de ces huitièmes de finale.

Le club gallois, pensionnaire de deuxième division, a résisté avant de s’incliner après prolongation. Chelsea s’est finalement imposé 4-2 à l’issue du temps supplémentaire.

Des surprises dans les autres rencontres

Dimanche, Southampton FC, club évoluant en deuxième division, a créé la surprise en battant Fulham FC (1-0).

Autre qualification notable, celle de Port Vale FC, formation de troisième division, qui a éliminé Sunderland AFC sur le score de 1-0.

Dans une autre rencontre, Leeds United s’est imposé nettement face à Norwich City (3-0).

Une rencontre encore au programme

Les huitièmes de finale doivent se conclure lundi avec le match opposant West Ham United à Brentford FC.

L’issue de cette rencontre permettra de compléter la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre.