La recherche scientifique est un pilier fondamental de la transition énergétique qui constitue, désormais, une réalité dans le monde, à laquelle la Tunisie doit s’adapter, a déclaré à l’agence TAP, Afef Ben Abdelghani Bennani, maitre de conférence et chercheure à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (Enit) .

L’universitaire, qui prenait part, avec une délégation de chercheurs tunisiens à l’exposition internationale sur la transition énergétique ” KEY 2026″, dans la ville italienne Rimini, a qualifié la recherche scientifique de “fondamentale”, pour pouvoir aboutir à une transition énergétique fluide et réussie.

Elle l’est encore, selon elle, dans un contexte mondial difficile marqué par les changements climatiques planétaires et aussi par la disponibilité d’un potentiel énorme d’énergie renouvelable à exploiter.

Revenant sur la participation tunisienne à cette exposition d’envergure, la chercheure a indiqué que l’objectif est d’être en phase avec les nouveautés dans le monde, d’établir des partenariats stratégiques et partant de réduire l’écart technologique et d’innovation.

La transition vers un système énergétique résilient nécessite, toujours d’après elle, des actions de recherche pour initier de nouvelles solutions ou adapter des solutions existantes au contexte local.

Pour la Tunisie qui connait un déficit énergétique, c’est un enjeu stratégique et vital puisque la recherche scientifique aidera à trouver des solutions adaptées à notre réalité.

“C’est à nous chercheurs tunisiens d’encadrer des jeunes chercheurs, d’apporter des solutions et des nouveautés adaptées mais aussi de montrer la faisabilité technico-économique et l’apport des solutions nouvelles dans la transition énergétiques”, estime encore l’universitaire.

La recherche scientifique soutient l’innovation technologique nécessaire notamment pour le stockage d’énergie et l’intégration des réseaux, a-t-elle ajouté.

Il convient de rappeler que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a souligné l’importance de la transition énergétique comme une opportunité majeure pour la santé publique, capable de sauver des millions de vies en réduisant la pollution atmosphérique (principale cause de maladies cardiovasculaires et respiratoires).

Selon l’OMS, Une transition juste doit garantir un accès universel à l’énergie propre, protéger les travailleurs des secteurs fossiles et assurer la résilience des communautés vulnérables.