Plus de vingt artisanes et créatrices issues de différentes délégations ont pris part, dimanche après-midi, à l’exposition régionale « Produits des femmes et des jeunes filles : identité et perspectives d’investissement et de commercialisation », organisée à l’espace Jabiet Zarrouk, à Manouba (Grand Tunis).

Initiée par le Commissariat régional de la Femme et de la Famille, en collaboration avec la municipalité de Manouba, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, marquée chaque année le 8 mars.

L’exposition rassemble plusieurs pavillons consacrés aux produits et créations de femmes et de jeunes filles dans divers domaines, notamment l’artisanat, la distillation et la transformation de produits, les huiles essentielles, les cosmétiques, ainsi que les confiseries, les pâtisseries et les habits traditionnels.

Cet événement constitue une vitrine pour valoriser les initiatives et les petits projets portés par les femmes, tout en offrant au public l’occasion de découvrir leur savoir-faire et leur créativité, ainsi que la richesse des produits artisanaux et du terroir.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la responsable au Commissariat régional de la Femme et de la Famille, Imen Becheikh, a souligné que cette exposition reflète l’authenticité de l’identité culturelle et incarne l’esprit d’innovation et d’initiative des femmes. Elle a ajouté que cette manifestation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’autonomisation économique et créative des femmes en Tunisie.

57 femmes dans le gouvernorat de Manouba ont bénéficié, au cours de l’année écoulée, du programme d’autonomisation économique destiné aux familles en situation de vulnérabilité.

Par ailleurs, 26 femmes et jeunes filles ont adhéré, durant la période 2024-2025, au programme national pour l’entrepreneuriat et l’investissement féminins « Raidat » (Pionnières), dans des secteurs tels que l’agriculture, l’artisanat et les services.

En outre, 41 femmes ont bénéficié, en 2024, des prestations du programme d’intégration économique destiné aux mères d’élèves menacés d’abandon scolaire.