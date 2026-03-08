Plusieurs favorites ont validé leur qualification pour le troisième tour du tournoi WTA 1000 d’Indian Wells, à l’issue des matches du deuxième tour disputés samedi en Californie.

La Polonaise Iga Swiatek, tête de série numéro deux, s’est imposée face à l’Américaine Kayla Day en deux sets (6-0, 7-6 [7/2]). La Kazakhe Elena Rybakina (N.3) a également franchi ce tour après une victoire en trois manches contre l’Américaine Hailey Baptiste (7-6 [7/5], 2-6, 6-2).

De son côté, l’Américaine Jessica Pegula (N.5) a dû batailler pour venir à bout de la Croate Donna Vekic (4-6, 6-2, 6-3).

Succès nets pour plusieurs joueuses

La Russe Mirra Andreeva (N.8) a signé l’une des performances les plus marquantes de la journée en dominant l’Argentine Solana Sierra sur un double 6-0.

La Suisse Belinda Bencic (N.12) s’est imposée face à l’Australienne Storm Hunter (6-3, 6-2), tandis que la Tchèque Karolina Muchova (N.13) a battu la Hongroise Anna Bondar (7-5, 6-2) [cohérence orthographique à vérifier].

L’Américaine Madison Keys (N.15) a pris le meilleur sur la Française Diane Parry (6-4, 6-3), alors que la Grecque Maria Sakkari (N.32) a dominé l’Autrichienne Lilli Tagger (7-5, 6-0).

Des matches plus disputés

Certaines rencontres ont été plus serrées. La Lettonne Jelena Ostapenko (N.26) s’est imposée face à l’Américaine Katie Volynets en deux sets accrochés (6-4, 7-6 [7/5]).

La Tchèque Katerina Siniakova a éliminé la Canadienne Leylah Fernandez (N.27) au terme d’un match en trois sets (5-7, 6-4, 7-6 [7/1]).

La Britannique Sonay Kartal a créé la surprise en battant l’Américaine Emma Navarro (N.20) après une rencontre très disputée (6-1, 3-6, 7-6 [7/2]). L’Américaine Ashlyn Krueger a également renversé la Russe Liudmila Samsonova (N.19) en trois sets (3-6, 7-5, 6-2).

Enfin, l’Ukrainienne Marta Kostyuk (N.28), la Belge Elise Mertens (N.22) et la Croate Antonia Ruzic ont elles aussi validé leur qualification pour le tour suivant.