Crystal Palace a battu Tottenham Hotspur (3-1), jeudi, lors du championnat d’Angleterre de football. Cette défaite aggrave la situation du club londonien, désormais proche de la zone de relégation à neuf journées de la fin de la saison.

Les Spurs restent sur une série de cinq revers consécutifs en Premier League. Ils occupent la 16e place du classement avec seulement un point d’avance sur West Ham United, premier relégable et 18e avec 28 points.

Le risque d’une relégation se rapproche ainsi pour Tottenham, un scénario qui rappellerait leur dernier passage en deuxième division lors de la saison 1977-1978.

Igor Tudor face à une série noire

Arrivé récemment sur le banc des Spurs, l’entraîneur croate Igor Tudor ne parvient pas à inverser la tendance. Après des débuts marqués par des défaites face à Arsenal et Fulham, Tottenham s’incline à nouveau.

Le club du nord de Londres reste désormais sur une série de onze matches sans victoire en championnat.

Cette situation contraste avec le statut récent de Tottenham sur la scène européenne. Le club a remporté la Ligue Europa et atteint la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2019.

Un avantage rapidement effacé

Malgré ses difficultés, Tottenham avait pourtant ouvert le score devant son public. L’attaquant Dominic Solanke a conclu un centre appuyé de Archie Gray à la 35e minute.

Ce but n’a cependant pas reflété la physionomie de la rencontre, dominée par Crystal Palace.

Le tournant du match intervient peu après lorsque le capitaine et défenseur central des Spurs, Micky van de Ven, reçoit un carton rouge pour avoir retenu le bras de Ismaïla Sarr alors que celui-ci se dirigeait vers le but.

Crystal Palace renverse la rencontre

L’ailier sénégalais Ismaïla Sarr, dont un but avait été refusé auparavant pour un hors-jeu très serré à la 30e minute, égalise sur penalty à la 40e minute.

Crystal Palace prend ensuite l’avantage dans le temps additionnel de la première période. Jørgen Strand Larsen marque à la 45e+2, avant qu’Ismaïla Sarr n’inscrive un deuxième but à la 45e+7.

Les deux réalisations interviennent après des passes décisives d’Adam Wharton.

Un calendrier difficile pour Tottenham

La suite du championnat s’annonce compliquée pour les Spurs. Tottenham Hotspur doit affronter successivement Liverpool FC, Nottingham Forest — concurrent direct pour le maintien — et Sunderland AFC lors de ses trois prochains matches.

Ces rencontres pourraient peser lourd dans la lutte pour le maintien en Premier League.