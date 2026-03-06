Le ministère des Affaires culturelles a annoncé jeudi, le lancement d’une étude de terrain destinée à alimenter l’élaboration d’une vision et d’un plan stratégique pour le développement des bibliothèques publiques en Tunisie.

Cette consultation dirigée par le programme Maghroum’IN, repose sur un questionnaire en ligne destiné au grand public, qu’il s’agisse d’usagers des bibliothèques ou de personnes ne les fréquentant pas. L’objectif est de mieux comprendre la réalité de ces institutions et leur place dans la vie culturelle et sociale, ainsi que d’identifier des pistes d’amélioration des services proposés.

Les données collectées seront traitées de manière confidentielle et exploitées sous forme agrégée dans le cadre de cette étude, précise le ministère.

L’initiative s’inscrit dans un programme de coopération mené avec plusieurs partenaires internationaux, dont Union européenne, le programme EU4Youth, l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), British Council et France Expertise Internationale (FIAP).

Pour plus d’informations, le public est invité à consulter la page officielle du ministère des Affaires culturelles.