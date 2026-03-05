Un colloque international sur ” Le monde arabe au 21e siècle : les défis de la renaissance et l’absence d’un projet fédérateur ” a été organisé en vidéoconférence le 3 mars 2026 par le Laboratoire du dialogue arabe du Centre de recherche du Golfe, en collaboration avec le Forum de la pensée arabe.

Le Directeur de la Culture de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et ancien ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabine a souligné la nécessité de donner la priorité au développement global sur les plans éducatif, social, économique et culturel dans les pays du monde arabe et islamique, dans une publication hier sur la page de l’Organisation sur les réseaux sociaux.

Mr, Zinelabine a fait état de la faiblesse des indicateurs de développement en général, ce qui constitue un obstacle au progrès et à la croissance des sociétés arabes, notant que le véritable enjeu actuel est d’améliorer la qualité de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tout en renforçant la situation des droits des femmes, afin de contribuer au renforcement des capacités des individus pour améliorer leur situation individuelle et collective.

Il a passé en revue les efforts déployés par l’ICESCO pour renforcer le rôle de la culture en tant que pilier fondamental du développement durable dans ses États membres, précisant que l’Organisation avait proposé d’ajouter un 18e objectif indépendant consacré à la culture dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le colloque a été présidé par Dr Zaid Alfadeil, responsable du programme culturel au Centre de recherche du Golfe avec la participation de l’écrivaine Samira Rajab, du chercheur et professeur universitaire Dr Saoud El Mawla, et du penseur et diplomate soudanais Al-Sadiq Al-Faqih, selon la même source.